Le parole di Mancini dopo il sorteggio: “Poteva andare meglio. La Macedonia ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Servirà una grande partita. Finale col Portogallo? Penso che anche loro ci avrebbero evitati volentieri”

Ecco le parole ai microfoni di Rai Sport del Ct dell’Italia Roberto Mancini dopo il sorteggio: “Poteva andare un po’ meglio. Sia noi che il Portogallo prima dovremmo vincere la semifinale. E visto che è partita secca, le difficoltà ci saranno. Noi siamo fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Servirà fare una grande partita”.

Mancini poi ha aggiunto: “Portogallo? Penso che anche loro ci avrebbero evitati volentieri. Joao Pedro? E’ una storia recente, non ne abbiamo ancora parlato, vedremo. Sicuramente è un ottimo attaccante, che conosce bene il calcio italiano. Ma non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi solo a qualche mese fa. Per noi sarà importante avere tutti a disposizione. Prossimo rigore? Qualcuno lo troveremo”.