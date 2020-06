Le parti sono d’accordo, il rinnovo di Caceres è una formalità

Ha combattuto con il coronavirus per un paio di mesi e stavolta non è stato come trovarsi di fronte anche il più temibile degli avversari in campo, ha stretto i denti superando le preoccupazioni e le ansie, ha ripreso infine per ultimo il posto dentro al gruppo dovendo seguire il rigido protocollo medico previsto per le situazioni come la sua e adesso ha una voglia matta di ricominciare: se quello di lunedì 22 è un nuovo inizio per la Fiorentina, per Martin Caceres lo è ancora di più dopo tutto ciò che è stato e con motivazioni se possibile perfino superiori. Come scrive il Corriere dello Sport, Caceres si è preso la Fiorentina del presente guadagnandosi in “automatico” quella di domani, dal momento che la proprietà – su indicazione del management tecnico – ha deciso di spostare in avanti la scadenza del contratto, dal 2020 al 2021. Le parti sono già d’accordo, il rinnovo è cosa stabilita. E una decisione del genere, se non anticipata nei tempi sicuramente presa con pochi indugi, significa che la fiducia in Caceres è massima soprattutto valutando la necessità di dare esperienza e spessore emotivo ad un gruppo che è tra i più giovani in circolazione. L’inizio di marzo è stato lo spartiacque per pianificare il futuro tra la Fiorentina e il difensore, poi c’è stato quello che c’è stato e inevitabilmente l’aspetto calcistico è passato in secondo piano. Ma adesso si riparte e i programmi di cui sopra tornano d’attualità: quelli della Fiorentina e di Caceres hanno una direzione comune.

