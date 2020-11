Le partite tra Fiorentina e Udinese? Sono destinate a restare nella storia…

Le partite in programma tra Fiorentina e Udinese sono destinate a restare nella storia e non tanto per il campo, quanto per cosa accade nel mondo. Ieri sera, 25 Novembre, è deceduto Diego Armando Maradona a pochi minuti dall’inizio della sfida.

Ma non è l’unico fatto avvenuto in coincidenza con incontri tra Fiorentina e bianconeri. L’8 Marzo di quest’anno, infatti, lo scialbo 0-0 della Dacia Arena è avvenuto nella vigilia del lockdown nazionale.

Un’altra data toccata da Udinese-Fiorentina è quello storico 4 Marzo 2018, data della morte di Capitan Davide Astori. Anche quel giorno era in programma una partita in Friuli.

Andando ancora più indietro nel tempo, l’11 Novembre 2007 al Franchi venne giocata Fiorentina-Udinese, ma senza striscioni ed atmosfera di festa. Infatti, al mattino, venne ucciso da un colpo di pistola Gabriele Sandri.

Nello stesso anno, l’11 Febbraio venne disputata Fiorentina-Udinese a porte chiuse e dopo sette giorni di rinvio a causa della morte dell’Ispettore di Polizia Filippo Raciti.

Fiorentina-Udinese è una gara destinata a restare nella storia.