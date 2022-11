Le polemiche sono alle spalle, adesso ci sono i gol. Jovic e una tappa a San Siro che conosce bene, prima del possibile Mondiale

Un gol che vale tre punti, quello di Luka Jovic al Franchi contro la Salernitana. Nessun esultanza polemica (o almeno con polemiche), la gioia dopo il check al VAR, la bella corsa sotto la Curva Fiesole. Così il serbo ha trascinato ai tre punti la Fiorentina su invenzione di Saponara. Un gol che vale tanto, non solo per la classifica.

E’ passato poco tempo, ma il tempo delle critiche sembra essere passato, anche dopo le dichiarazioni rilasciate in Serbia. Proprio con la nazionale serba adesso l’ex Real Madrid è in attesa di conoscere se andrà o meno in Qatar al Mondiale. Prima, però, la tappa a San Siro contro il Milan. Uno stadio che conosce bene, quello milanese. Tre anni e mezzo fa, Jovic decideva con un gol al sesto di gioco la partita di Europa League tra Inter e Eintracht. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.