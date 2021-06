Le possibili minacce della Premier e il vantaggio della Fiorentina su Nico Gonzalez: il club viola corre contro il tempo

C’è una Fiorentina che corre contro il tempo, come riporta gianlucadimarzio.com, e lo fa non solo per Sergio Oliveira ma anche per Nico Gonzalez: l’esterno argentino inizierà a breve la Copa America e per il club viola l’ideale sarebbe chiudere l’operazione il prima possibile. Da parte dello Stoccarda la disponibilità a cederlo c’è ma qualche potenziale minaccia potrebbe arrivare dalla Premier: un anno fa ci aveva provato il Tottenham, che qualche contatto ha provato a riavviarlo, ma soprattutto il Brighton. La Fiorentina è decisamente in vantaggio e spera a questo punto di non perdere quel tempo che l’ha messa avanti a tutti nella corsa al calciatore classe ’98.