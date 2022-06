Le pretendenti a Provedel? C’è anche la Fiorentina tra le candidate al numero uno spezzino

Una stagione più che positiva per Ivan Provedel, la sua terza in A, la seconda allo Spezia con cui ha conquistato due salvezze. La prima delle quali con Vincenzo Italiano in panchina ed è anche per questo che tra le pretendenti al portiere classe ’94 c’è anche la Fiorentina, secondo Il Secolo XIX. Per lui la valutazione si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro e insieme al club viola anche la Lazio: per entrambe però gli obiettivi primari sono Vicario e Carnesecchi.