Le pretendenti destinate a rimanere deluse, Castrovilli non si muove! E i tifosi lo eleggono già tra i migliori del decennio

Su di lui si inseguono ogni giorno voci di mercato. Juventus, Inter, Milan, innamorate di Castrovilli e volenterose di strapparlo alla Fiorentina in estate con offerte ai limiti del ridicolo. La verità è che il centrocampista viola rimarrà in riva all’Arno, questo è poco ma sicuro. Perché la mentalità della società è cambiata, e il valore di un giocatore è direttamente proporzionale alla possibilità che rimanga. Questo vale ovviamente anche per Castrovilli, che pur essendo esploso solo quest’anno è già entrato nei piani della Fiorentina e nel cuore dei tifosi. Addirittura questi ultimi lo hanno votato su Twitter come uno dei tre migliori centrocampisti del decennio, inserito in un centrocampo con Pizarro e con un altro profilo ancora misterioso. Quasi un record per Castrovilli, entrare nell’albo dei migliori dopo nemmeno un anno da protagonista con la maglia viola. La situazione dunque è chiara: a Firenze piace Castrovilli, e viceversa. Il tutto in un progetto che lo vede al centro, insieme ad altri suoi compagni. Che si arrendano le pretendenti, il ragazzo non si muove. E intanto si iscrive nei migliori del decennio.