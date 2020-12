Le pretendenti in aumento per El Shaarawy: se il Papu lascia l’Atalanta… per la Fiorentina si fa dura

Fa gola a diverse squadre Stephan El Shaarawy, d’altronde l’azzurro è praticamente libero e più che disponibile ad abbassarsi lo stipendio da 16 milioni di euro annui (e ci mancherebbe…), che prende in Cina. In Oriente l’attaccante non ci tornerà anche perché sta cercando di rientrare nei 23 per il prossimo Europeo ed ha bisogno di visibilità: secondo Tmw su di lui potrebbe fiondarsi anche l’Atalanta, specialmente se il Papu Gomez lascerà davvero Bergamo. Una concorrente tosta eventualmente per la Fiorentina, così come lo sarebbe la Roma.

0 0 vote Article Rating