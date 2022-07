Le prime avventure della Fiorentina fuori dall’Italia? Subito dopo Moena

La grande novità di agosto per la Fiorentina sarà la prima gita europea della gestione Commisso, nel preliminare di Conference League in programma per il 18 e il 25. La squadra di Italiano però andrà in rodaggio contro avversari anche internazionali da prima delle prime date ufficiali, praticamente subito dopo il ritiro di Moena anche perché a fine della permanenza in Val di Fassa mancheranno appena 20 giorni al fischio d’inizio della stagione. L’anno scorso ci fu il test al ‘Franchi’ con l’Espanyol, quest’anno si dovrebbe aumentare numero e livello degli impegni.