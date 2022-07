Le principali pretendenti guardano altrove e così il futuro di Milenkovic resta aperto a qualsiasi scenario

Resta tutto da scoprire il futuro di Nikola Milenkovic. In questi giorni il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ne ha parlato in termini ottimistici, o quantomeno oggettivi. Ricordando che si sta allenando al massimo, e che anche l’anno scorso aveva molte richieste ma alla fine rimase.

Che su Milenkovic ci sia l’interesse di Napoli, Juventus e Inter è un dato di fatto, ma da qui ad arrivare a un’offerta e a una trattativa ci corre parecchio. Anche perché i partenopei non sembrano un’ipotesi così concreta, mentre bianconeri e nerazzurri stanno guardando (anche) altrove.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta facendo di tutto per arrivare a Bremer e anche Inzaghi sta spingendo ogni giorno per avere il suo nuovo difensore. La Juve, invece, prima vuole capire cosa farà De Ligt. Se l’olandese andrà davvero al Bayern Monaco, come sembra, i bianconeri stanno valutando il profilo di Pau Torres del Villareal. Milenkovic dunque resta sempre sullo sfondo e chissà che alla fine, per vari motivi, non possa ripetersi lo scenario della scorsa estate.