Le prospettive di Kokorin: C’è una data certa per il ritorno

Nella giornata di ieri Aleksandr Kokorin è tornato a Firenze dopo il periodo passato a Roma per curare l’infortunio. Il russo, dopo aver conosciuto Iachini, si metterà al lavoro e presto potrebbe mettersi a disposizione del tecnico marchigiano nella speranza di contribuire al finale di stagione della Fiorentina.

Sì, ma quando? E’ questa la domanda che si fanno praticamente tutti. Sabato, contro il Genoa, la sua assenza è certa, mentre c’è speranza per averlo contro l’Atalanta: nessun dubbio, invece, per il Sassuolo. Il ritorno in riva all’Arno di Kokorin è il segnale per cominciare a ipotizzare la data del suo rientro, dato che per il momento ha giocato appena 77′.