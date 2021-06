Le prospettive “particolari” di Milenkovic, Pezzella parlerà con Gattuso. Altri due elementi verso la permanenza

Arrivano novità anche per quanto riguarda la retroguardia viola versione 21/22. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il capitano German Pezzella nei prossimi giorni parlerà con il nuovo allenatore viola, ma vuole certezze e la sua cessione sembra possibile. Per quanto riguarda Milenkovic se sarà trovata una posizione adeguata per la Fiorentina il calciatore andrà via. Se non sarà trovata, il calciatore rimarrà rinnovando il contratto. Rimarranno in viola anche Biraghi e Callejon.