Non sarà l’Arena di Grodig il teatro della prossima amichevole internazionale della Fiorentina. Dopo l’ultimo friendly match contro il Galatasaray, il club gigliato ha fatto emergere alcune lamentele per le misure ristrette del campo da gioco e per le condizioni decisamente precarie del manto erboso.

Per questo, l’amichevole in programma domani contro la nazionale del Qatar, si svolgerà alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo, un impianto inoltre privo di tribune.