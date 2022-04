Lo stadio Franchi e la Fiorentina aprono le proprie porte alla gente. Questo pomeriggio alle 18.30 (l’apertura dei cancelli avverrà un’ora prima) ci sarà l’abbraccio della squadra col pubblico di fede viola.

Sarà un mercoledì che servirà a fare le prove generali di una grande festa che invece avverrà sabato prossimo, in occasione di Fiorentina-Venezia. Perché parliamo di grande festa? Semplicemente per il fatto che, indipendentemente da quanto avverrà in campo, si preannuncia una grande affluenza di pubblico.

La società vorrebbe riempire il Franchi per avere il massimo della spinta possibile e immaginabile da parte dei sostenitori gigliati. E le vendite di tagliandi stanno andando a ritmo spedito.