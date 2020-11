Le ragazze di Cincotta tornano a vincere: goleada sulla Riozzese in Coppa Italia

La Fiorentina Femminile allenata da mister Cincotta ritrovano la vittoria dopo quasi due mesi andando a vincere per 6-1 sul in casa della Riozzese, squadra che milita in Serie B. A Ponte Lambro vanno a segno per le viola Sabatino con una doppietta, poi Neto e Bonetti con un bellissimo pallonetto nel primo tempo. La Riozzese con Ambrosetti, poi la neo-entrata Piemonte realizza anche lei la sua personale doppietta. Il prossimo impegno delle gigliate sarà sul campo della Roma in campionato domenica prossima.

