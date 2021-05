Le richieste di Gattuso e la differenza tra Meret e Dragowski. Con i nuovi preparatori il portiere viola ha una grande opportunità

Tra le questioni di mercato che si preannunciano maggiormente scottanti in casa Fiorentina c’è sicuramente quella legata al portiere. Non è un mistero infatti che Dragowski sia stato cercato dal Borussia Dortmund, e probabilmente un’offerta sul tavolo della Fiorentina arriverà. Dal canto suo il polacco non sembra aver mai manifestato la voglia di andar via. Anzi ha dimostrato, tra atteggiamento in campo e post sui social, che a Firenze sta bene e che la causa viola gli è molto cara.

Non è da escludere però che sulla questione possa avere voce in capitolo Gennaro Gattuso, che a Napoli aveva avanzato richieste ben precise in fatto di portieri. In particolare il tecnico necessitava di un numero uno molto abile con i piedi tanto da preferire Ospina a Meret, profilo di grande prospettiva e costato ben 26 milioni.

Non essendo il gioco coi piedi il fiore all’occhiello del repertorio di Dragowski, verrebbe da pensare che Gattuso possa chiedere a Commisso un altro portiere. Tuttavia la Fiorentina ha ben altri ruoli da coprire e spendere tempo e soldi per sostituire Dragowski non rappresenta certo la priorità. Di conseguenza Gattuso potrebbe “accontentarsi” del polacco, confidando sui preparatori Valerio Fiori e Roberto Perrone per farlo migliorare nella gestione della palla.

A tal proposito, i due potrebbero rappresentare una grandissima opportunità per Dragowski. Essendo la loro una scuola di pensiero diversa da quella di Rosalen Lopez, il portiere avrebbe l’opportunità di lavorare su situazioni nuove andando così a completare il suo repertorio che attualmente pecca un po’ in alcuni gesti tecnici come ad esempio le uscite alte.