Le richieste di Iachini che Commisso non ha ascoltato

Quando in estate Rocco Commisso ha confermato Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, la speranza collettiva era che il presidente accontentasse le richieste per il mercato del tecnico marchigiano. Che erano sostanzialmente due: il regista e l’attaccante da 15-20 gol a campionato. Nessuno dei due, come sapete, alla fine è arrivato. Così dopo averlo riconfermato, il tycoon americano non ha fatto il massimo per mettere Iachini nelle condizioni di lavorare al meglio.

Entrambi non sono arrivati e questa pur non potendo essere un’attenuante per il marchigiano, è comunque un dato di fatto. Confermare Iachini contro tutto e tutti e poi non metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio è stato un errore. Certamente nessuno può dire come sarebbe andata se Commisso lo avesse accontentato, ma sicuramente l’allenatore della Fiorentina avrebbe avuto molte meno scuse per giustificare il suo lavoro.