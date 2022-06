Le richieste di Italiano sul mercato e la sicurezza di voler crescere: da dove ripartire con l’allenatore viola

A Firenze c’è attesa per il confronto che avverrà in settimana tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Per continuare in viola l’allenatore, oltre al rinnovo, vuole essere sicuro di avere certezze sul mercato e sulle ambizioni future. C’è voglia di continuare insieme, ma da parte del mister c’è anche la volontà di fare bene in Europa e in Italia e per farlo servono innesti: un regista, un portiere titolare, un centravanti affidabile, una mezzala avvezza al gol, un terzino sinistro, uno destro, un centrale, un esterno offensivo.

Tanti profili, in vista anche delle importanti partenze. Saranno ore decisive, le prossime, per capre dove effettivamente vuole arrivare questa Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino