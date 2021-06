Le richieste di Juric per il Torino: nuovo tentativo per Kouame

Comincia a prendere forma il nuovo Torino di Ivan Juric. Il tecnico croato ha lasciato l’Hellas Verona dopo due stagioni molto buone, firmando un contratto triennale con il club di Urbano Cairo a due milioni di euro a stagione.

Tra gli obiettivi per la prossima sessione di calciomercato c’è anche Christian Kouame, accostato al granata anche nell’ultima sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina piace molto a Juric, così come alla dirigenza del Torino. La società di Cairo è alla ricerca di un giocatore in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e Kouame sembra essere l’identikit perfetto.