Le riflessioni della Fiorentina su Cutrone: può essere davvero lui il bomber del rilancio?

C’è un legame che stringe i destini di Beppe Iachini e Patrick Cutrone, entrambi arrivati a gennaio, forse non da primissime scelte, ed entrambi penalizzati dallo stop al campionato che ha impedito loro di esprimersi a pieno e su un periodo di tempo sufficiente da poter produrre un giudizio definitivo su di loro. Secondo il Corriere Fiorentino, la società viola sta facendo delle valutazioni proprio sull’ex milanista, per capire se il bomber di riferimento possa essere davvero lui nel momento della ripartenza, in accoppiata naturalmente con Vlahovic. Se però il serbo è ritenuto il crack del prossimo futuro, sul classe ’98 qualche dubbio in più c’è: non a caso era nata la suggestione Belotti. In ogni caso la Fiorentina sta riflettendo sull’opportunità di prendere un’altra prima punta ma tutto dipenderà proprio dalle riflessioni su Cutrone e sulla fiducia da riporre in lui.