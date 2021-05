Le riflessioni di Fonseca, il tecnico dal “carattere docile”: l’offerta importante della Fiorentina e i giorni d’attesa del portoghese

Opinione piuttosto diffusa è che per cambiare marcia, la Fiorentina abbia bisogno di un uomo forte sulla panchina, per appeal o per carattere (o per entrambe): identikit ad esempio di quel Rino Gattuso ancora non del tutto sfumato. C’è però Paulo Fonseca tra i candidati e Il Tempo ne ha parlato anche oggi, descrivendo il tecnico portoghese come un uomo dal “carattere docile”, che gli ha permesso di accettare una situazione quasi da separato in casa, maturata con il cambio di proprietà. L’ex Shakhtar è arrivato comunque molto vicino alla finale di Europa League e stasera potrebbe conquistare la Conference League con il settimo posto in classifica. L’offerta viola c’è ed è importante, secondo il quotidiano, ma Fonseca non ha ancora sciolto le riserve e si prenderà qualche giorno per dare una risposta definitiva.