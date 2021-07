Le riflessioni di Italiano: ok Benassi, Kokorin in dubbio. Il punto su Lirola

Arrivati quasi alla fine del ritiro di Moena, in casa Fiorentina è arrivato il momento di pensare alle scelte sui giocatori da tenere in rosa o da cedere. Due si sono sicuramente guadagnati la riconferma: ci riferiamo a Benassi e Sottil, mentre è il mercato che deciderà il futuro di Lirola. Italiano vorrebbe che restasse a Firenze, ma tutto dipenderà dall’Olympique Marsiglia.

Kokorin, invece, sta crescendo lentamente, ma la presenza di Vlahovic, sommata al 4-3-3 del tecnico viola, potrebbe essere motivo di cessione. Anche se, per il momento, sulla scrivania degli uomini di mercato non è arrivata alcuna proposta. Chiusura su Terzic e Ranieri: entrambi hanno richieste per andare a giocare in prestito, ma non è ancora arrivato il via libera di Italiano. A riportarlo è La Nazione.