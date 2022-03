Le riflessioni su Odriozola e un ginocchio ancora non al top: Venuti si tiene pronto

Una sorpresa nelle scelte di Vincenzo Italiano potrebbe riguardare il terzino destro, a quanto riportato da Radio Bruno: Odriozola aveva recuperato in extremis per il Bologna, pur non essendo al 100%. Lo spagnolo lamentava ancora un problemino al ginocchio, sorto in Coppa Italia contro la Juve. La settimana di lavoro però non ha risolto del tutto il fastidio e nell’ottica di recuperarlo al top durante la sosta, senza correre rischi, la scelta potrebbe ricadere su Venuti. Il ragazzo di Incisa si tiene pronto e in caso di necessità rileverà il basco.