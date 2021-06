Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, anche l’Atalanta sarebbe in corsa per il portiere della Fiorentina Dragowski. Il club di Bergamo si sta guardando intorno dopo che Roma e Lazio hanno messo a loro volta nel mirino Gollini. Non solo la pista tedesca che porta al Borussia Dortmund sembra calda per il polacco che, in caso di cessione, potrebbe anche rimanere in Serie A.