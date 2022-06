Le rose della Serie A con il valore di mercato più alto. La Fiorentina rimane fuori dalle sette sorelle

In attesa che il mercato estivo porti un po’ di rinnovamento nella Fiorentina di Italiano, andiamo a vedere quali sono le rose di Serie A con il valore di mercato più alto in questo momento. La classifica finale del campionato appena concluso si rispecchia (più o meno) anche in questa speciale graduatoria, se non fosse che il club di Rocco Commisso rimane escluso dall’elite delle sette sorelle. Con un valore di mercato che si aggira sui 222.4 milioni, la Fiorentina occupa infatti il nono posto. Ecco la classifica secondo i dati Transfermarkt.

1) MILAN: valore di mercato 522.4 milioni

2) JUVENTUS: valore di mercato 520.9 milioni