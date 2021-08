Le scelte di Italiano: Milenkovic out ma in panchina, Lirola va in tribuna

La formazione scelta da Vincenzo Italiano per la sfida di questa sera contro l’Espanyol non sarà sicuramente quella che vedremo durante la stagione, ma sicuramente qualche segnale importante lo lancia. Il mister crede, e l’ennesima titolarità ne è la dimostrazione, in Saponara: nonostante il rampante Sottil e il neo arrivato Gonzalez sarà lui a completare il tridente con Vlahovic. La stessa cosa vale per il giovane Bianco che, dopo aver degnamente rimpiazzato il cileno durante il ritiro di Moena, è preferito a Pulgar in mediana: il tecnico vuole capire di che pasta è fatto il giovane regista e oggi contro un avversario come l’Espanyol l’occasione è ghiotta.

Altri segnali arrivano dalle scelte in difesa. Spiazzano le esclusioni di Milenkovic e Lirola, entrambi nelle ultime ore al centro di molte voci di mercato. La situazione dei due parà è diversa: se per il primo si tratta di un esclusione parziale, visto che farà regolarmente parte della panchina, lo spagnolo non sarà a disposizione e siederà in tribuna. L’ennesimo segnale della turbolenta situazione dello spagnolo.