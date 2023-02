Le scuse e la riammissione in gruppo a tempo di record. Ma Amrabat si è preso anche diversi fischi

La giornata di ieri, oltre ad aver sancito l’ammissione della Fiorentina alla semifinale di Coppa Italia, è stata quella in cui ci sono state le scuse e la riammissione in gruppo e tra i convocati di Sofyan Amrabat.

Il centrocampista ex Verona è stato il protagonista dell’ultima giornata del mercato invernale, con il suo tentativo di andarsene a Barcellona. Ma la società viola ha respinto al mittente l’offerta (irricevibile) dei blaugrana, mettendo il giocatore davanti alle proprie responsabilità.

Riammesso in squadra e lanciato anche sul terreno di gioco nella parte finale del match contro il Torino, Amrabat si è dovuto portare a casa una bella porzione di fischi al momento del suo ingresso in campo. Fischi arrivati per fargli capire, una volta di più, che il comportamento avuto durante un folle 31 gennaio, non è stato indubbiamente dei migliori.