“Le sette sorelle sono diventate otto con la Fiorentina: un avversario che mi fa tremare. Razzismo? In Inghilterra non guarderebbero in faccia nessuno”

Rosario Pastore, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo della problema del razzismo nel calcio in Italia: “Quando un arbitro fermerà una partita per cori razziali? Mai, purtroppo. Se fosse accaduto in Inghilterra quanto successo a Bergamo, con l’insulto di quel delinquente nei confronti di Koulibaly, avrebbero squalificato lo stadio. Senza guardare nessuno in faccia”.

Su Napoli-Fiorentina ha aggiunto: “E’ una partita che mi fa tremare. Da inizio campionato parlo delle sette sorelle che sarebbero diventate otto proprio con la viola. Italiano si è visto in Coppa Italia quando ha messo il Napoli in difficoltà vincendo. Speriamo che certe lezioni siano servite e che la Fiorentina venga ricordata per come è: un avversario temibile”.