Le società sportive fiorentine scelgono la via del flash mob per far sentire la loro voce. Giorgetti a FN: “Lo sport ha bisogno di un segnale forte”

Partirà domenica mattina dall’impianto sportivo dell’Euro Calcio Firenze il flash mob che coinvolgerà più di 40 società sportive fiorentine. Tutte sono pronte per mandare un segnale forte in questa delicata fase di ripartenza. L’evento prenderà il via proprio dall’impianto di via dell’Olmatello a Firenze e arriverà fino all’Affrico.

Per saperne di più sull’iniziativa abbiamo contattato l’ideatore, nonché presidente della commissione per lo sport a Palazzo Vecchio e dirigente della Laurenziana, Fabio Giorgetti: “Lo sport in questo momento di ripresa ha bisogno di un segnale forte. Voglio sottolineare che il nostro flash mob è stato organizzato pensando alla totale sicurezza di tutti i partecipanti. All’evento parteciperanno i gestori di impianti sportivi sia pubblici che privati. Abbiamo saputo che il Comune di Firenze sta lavorando a un protocollo di sicurezza per i centri estivi e ci piacerebbe essere uno dei pilastri per la ripartenza della nostra città in questo ambito. Le società si mettono a disposizione delle autorità per aiutare anche le famiglie fiorentine che in questo momento sono in difficoltà”.