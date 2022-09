Le squadre che hanno provato a portar via Kouame dalla Fiorentina. Il processo che ha cambiato i suoi orizzonti in viola

Sono state diverse le squadre che hanno provato a prendere l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame. Il giocatore è stato ad un passo da lasciare Firenze, anche perché, almeno in principio, non aveva la certezza di poter entrare nelle rotazioni di Italiano.

Piano, piano, dal ritiro fino all’inizio della stagione ufficiale, ha fatto vedere di poter essere utile alla causa e ha convinto il tecnico prima e la società poi a ritenerlo importante in questa rosa.

Ma chi lo ha trattato? Il Brighton in Inghilterra, pronto ad offrire un bel contratto, ma pure l’Anderlecht, squadra in cui aveva fatto bene in prestito l’anno passato. Per arrivare all’Empoli in Italia, che aveva messo il suo nome all’interno della trattativa portata avanti coi viola per Bajrami.

Dal mercato al gol contro la Juventus, l’orizzonte di Kouame in viola è davvero cambiato.