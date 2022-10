Le statistiche impietose di Fiorentina-Lazio: i Viola adesso sono il secondo peggior attacco del campionato

Quella contro la Lazio è stata una debacle totale sotto ogni punto di vista. Surclassati di gol e di qualità, i Viola hanno provato a segnare in tutti i modi per poi rendersi conto di non avere più un centravanti degno di quel nome. La statistica più clamorosa della partita di ieri sera è relativa proprio agli “expected goals“, ossia le reti che una squadra dovrebbe fare secondo le occasioni create. La Lazio, che ne ha fatti ben 4, ha chiuso la partita con un xG di 2.20, ma è la Fiorentina a sorprendere ancor di più. La squadra di Italiano infatti ha chiuso con un xG pari a 2.60, a prova del fatto che le occasioni da gol non sono mancate, ma è assente del tutto un reparto che le sappia concretizzare.

Ma non è finita qui. Con gli zero gol segnati anche in quest’ultimo incontro, il secondo consecutivo dopo la sconfitta di Bergamo, l’attacco della Fiorentina si posiziona al penultimo posto -sì, avete capito bene, al penultimo posto- dell’intera Serie A. Soltanto la Sampdoria ultima, con 5 reti segnate in nove partite ha fatto peggio. Con appena 7 gol, la squadra di Italiano ha evidentemente una media più bassa di uno a partita. La matematica non sarà certo tutto nel calcio, ma questi sono sicuramente dati su cui riflettere.