Le statistiche premiano il capitano della Fiorentina: Biraghi è il migliore in Serie A in una classifica speciale

Criticato da molti, ma sempre premiato dalle statistiche. Cristiano Biraghi è croce e delizia con la maglia viola, dato che molte azioni pericolose lo riguardano, nel bene e nel male. Come si può apprendere dal sito ufficiale della Lega Serie A, il capitano della Fiorentina è primo in una speciale classifica.

Ismael Bennacer, mediano del Milan, è il secondo giocatore per numero di passaggi chiave effettuati in queste prime sette giornate di campionato (20). Indovinate chi gli sta sopra? Proprio il capitano viola, che appena un passaggio in più (21) è il il giocatore più prolifico del campionato per quanto riguarda questa particolare statistica.