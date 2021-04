Le strade suggestive (e complicatissime) per la panchina della Fiorentina

Anche La Nazione si unisce alla strada che Fiorentinanews.com batte da tempo con forza ed è quella che porta dritta, dritta a Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli è in pole position per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina. E la rincorsa viola in questo senso è già partita da tempo.

Ma secondo il quotidiano di Firenze ci sono anche altre strade suggestive e complicatissime che ha provato a battere il club gigliato. In primo luogo si parla di Simone Inzaghi, sondato nel momento in cui erano incerte le sue prospettive alla Lazio (adesso si parla di rinnovo in arrivo).

Poi tenuti sotto osservazioni gli sviluppi del rapporto tra la Roma e Paulo Fonseca, anche se i risultati in Europa League però sembrano rinsaldare un rapporto fatti di tantissimi alti e bassi.

La nuova Fiorentina nata a marzo: Allenatore, direttore sportivo e programmi per il futuro. Una vera rivoluzione tecnica, ma non è ancora il momento per i voli pindarici