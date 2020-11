Le tappe precise di Prandelli per poter consentire alla squadra di cambiare subito modulo. Ma non mancano le difficoltà…

Prosegue la preparazione della Fiorentina di Prandelli dentro la “bolla” che durerà fino a martedì 17 per le positività al Covid-19 riscontrate nei giorni scorsi e la scadenza significa – a esempio – che i calciatori rimasti a Firenze rispettando l’indicazione dell’Asl locale non si aggregheranno più in extremis alle rispettive Nazionali com’era sembrato possibile in origine. Intanto a seguito anche della segnalazione del club viola, la Procura Federale ha aperto un fascicolo. Nel frattempo gli allenamenti al centro sportivo procedono a ritmo sostenuto e a tappe precise e forzate soprattutto le prove tecnico-tattiche per consentire al gruppo di passare subito dal 3-5-2 proposto da Iachini al 4-2-3-1 (e sue varianti) che sarà invece il marchio di fabbrica della Fiorentina da qui in avanti: l’obiettivo è di mettere in pratica il cambio tattico subito alla ripresa del campionato, ma come detto non mancano le difficoltà di realizzazione per le assenze all’interno del gruppo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

0 0 vote Article Rating