Le tre fasce orarie con cui potrebbe ripartire la Serie A. Tommasi e quel Tweet ungarettiano…

Una criticità che la stessa Lega ha cercato di ovviare proponendo orari di inizio delle partite differenti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, se prima delle 17 per i calciatori non si può giocare, ecco allora la proposta del primo slot orario delle 17.15. Si spostano in avanti anche le altre due fasce: start fissati per le 19.30 e addirittura per le 21.45. Soluzioni su cui il sindacato dei calciatori riaprirà la discussione. Tommasi si è anche concesso via twitter una fuga poetica e l’ungarettiano «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie» è diventato «Si sta come a maggio. In Italia, la serie A». Provando una traduzione: è tutto ancora incerto.

