Le TRE missioni di Vlahovic

Sono tre le missioni di Dusan Vlahovic alla vigilia della partita contro il Bologna: salvezza, futuro e battere Ibrahimovic nella classifica cannonieri. Come riporta La Nazione, il centravanti serbo vuole chiudere al meglio una stagione che lo ha visto protagonista, potendo così arrivare al tavolo del rinnovo ancora più forte di quanto non lo sua già. Oltre a questo c’è la volontà di raggiungere la salvezza il prima possibile, così da poter pensare anche lui al futuro. Infine c’è la sfida con Ibrahimovic che lo vede in vantaggio di due gol al momento.