Le tre nobili decadute e il loro “campionato alla meno”: un gioco pericoloso in cui la Fiorentina rischia grosso

Tre delle ultime quattro dell’attuale Serie A coincidono anche con tre nomi grossi per quanto riguarda la storia della Serie A: Genoa e Torino penultime, Fiorentina quartultima e prima della squadre salve. In totale mettono insieme 18 Scudetti e 12 Coppe Italia, oltre ad un totale di 214 campionati di massima serie, eppure tutte e tre sembrano accomunate da una crisi di identità, prima societaria e poi di risultati, che rischia di coinvolgerle fino in fondo nella lotta salvezza. Per la verità non parliamo di novità assoluta perché la squadra viola è rimasta invischiata anche nelle due scorse stagioni in quelle fastidiose posizioni, il Toro in quella passata mentre per i rossoblu è un discorso un po’ più d’attualità. Eppure a livello di proprietà la situazione è agli antipodi, perché Commisso a Firenze c’è da appena un anno e mezzo e non è certo nel mirino dell’esasperazione dei tifosi, come i suoi due colleghi. La Fiorentina però deve ancora togliersi di dosso l’etichetta di “nobile decaduta” e per il momento continua a partecipare ad un gioco molto pericoloso.

