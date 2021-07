Le tre priorità della Fiorentina di Italiano. Per l’attacco c’è Orsolini nel mirino

La Fiorentina e Vincenzo Italiano sono al lavoro per capire come migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sulle necessità della Viola, la cui priorità in questo momento è cedere. Dal mercato servono un regista, almeno un difensore e un altro esterno d’attacco che vada a comporre il tridente d’attacco assieme a Dusan Vlahovic e Nicolas Gonzalez.

La Fiorentina non ha smesso di monitorare la pista che porta a Riccardo Orsolini, esterno mancino classe ’97 del Bologna. Sul giocatore c’è anche l’interesse di Lazio e Torino, ma il club di Commisso è determinato per concedere a Italiano un altro esterno d’attacco di livello dopo l’arrivo dell’argentino. Soprattutto se Christian Kouame dovesse essere ceduto.