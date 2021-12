Le tre richieste di Commisso al calcio italiano

Il comunicato di ieri (LEGGI QUI) è la definitiva conferma che la Fiorentina e il presidente Rocco Commisso vogliono combattere questa battaglia e provare a vincerla. La nota pubblicata sul sito ufficiale avvalora ulteriormente la posizione del club viola nei confronti di un argomento fondamentale per il presente e il futuro del calcio: i bilanci.

Il termine ‘plusvalenze’ è tornato a far paura: dopo la Juventus, nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha fatto un blitz nella sede dell’Inter per recuperare alcuni documenti. Servirà tempo per capire la situazione, ma appare ormai chiaro come Commisso abbia capito che in Italia qualcosa non funziona. E sicuramente il presidente della Fiorentina non starà fermo a guardare. Le sue richieste sono chiare: parità, rispetto e trasparenza totale. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.