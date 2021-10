Le tre strade che la Fiorentina ha per sostituire Vlahovic

Stando a quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina, per sostituire Dusan Vlahovic, ha davanti a sé principalmente tre strade.

Una è quella che porta a Torino verso il Gallo Belotti. Ma accanto a lui rimbalzano i nomi di Lorenzo Lucca (Pisa), soluzione obiettivamente complicata, e quello di Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Per quest’ultimo c’è da dire che potrebbe non bastare un’offerta da 20 milioni di euro per convincere il club neroverde, che ha aspettative molto alte per la sua cessione. Anche perché dovrà girare il 10% di quanto incasserà al PSV.