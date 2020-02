Le ultime sul Milan: presa la decisione su Calhanoglu, in difesa…

Il Milan sta ultimando la preparazione in vista della trasferta di domani – calcio d’inizio alle 20.45 – del Franchi contro la Fiorentina. Stefano Pioli può sorridere per il recupero di Hakan Calhanoglu, che partirà dal 1′ contro la Viola. Il turco, che aveva saltato il Torino per un problema all’ileopsoas, agirà dietro a Zlatan Ibrahimovic nel 4-4-1-1 rossonero. In difesa invece, posto che Kjaer non sarà della partita a causa del problema muscolare accusato contro i granata, è aperto il ballottaggio tra Mateo Musacchio e Matteo Gabbia per affiancare il capitano Alessio Romagnoli al centro della difesa del Milan. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane classe ’99 sarebbe al momento in vantaggio sull’argentino.