Le vacanze (in parte lavorative) dei dirigenti della Fiorentina. Il briefing e le manovre concrete al loro ritorno

Pradè e Antognoni ad Ibiza, Barone, più semplicemente a Pozzallo, in Sicilia, nelle sue terre d’origine. I dirigenti della Fiorentina si sono divisi e stanno trascorrendo le loro vacanze (in parte lavorative) in questi giorni. Terminato il campionato e definita la permanenza di Iachini sulla panchina viola, con intervento diretto del presidente Commisso, si è già tenuto un vertice di mercato dove sono state definite priorità e strategie da tenere. Al ritorno a Firenze ci sarà un nuovo briefing e poi via anche a manovre importanti e più concrete.

Verrà affrontata anche la questione dei rinnovi ad iniziare da quello di Milenkovic per il quale c’è stato qualche problema nelle scorse settimane (specialmente con il suo procuratore, Ramadani). Il serbo, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe rimanere, al pari dell’altro centrale Pezzella (del quale abbiamo parlato a parte).