Giovanni Simeone ha lasciato la Fiorentina e la Toscana, ma la famiglia del centravanti resta legata a questa regione. Tant’è che il padre e allenatore dell’Atletico Madrid, Diego, accompagnato dalla moglie, la modella Carla Pereyra, sta passando le sue vacanze qui. Il ‘Cholo’, riporta MontalcinoNews.com, è in Val d’Orcia e si è recato a Montalcino per fare scorta del prezioso vino, rinomato in tutto il mondo.

