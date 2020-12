Leao segna dopo 6 secondi e toglie alla Fiorentina un brutto record storico

E’ durato appena 6 secondi lo 0-0 tra Sassuolo e Milan perché i rossoneri sono passati in vantaggio praticamente dal calcio d’inizio grazie a Leao: il portoghese ha sfruttato un approccio non proprio ideale della squadra di casa e battuto Consigli su un filtrante fin troppo facile da parte di Calhanoglu. La rete però è significativa per la sua precocità che rappresenta il nuovo record della Serie A: il record in precedenza apparteneva a Paolo Poggi che segnò dopo appena 9 secondi di un Fiorentina-Piacenza del dicembre 2001. Il Sassuolo di fatto diventa la squadra ad aver subito il gol più veloce del campionato italiano, se pur con una piccola differenza perché in quella sfida la Fiorentina riuscì a subire gol in così poco tempo, pur battendo il calcio d’inizio.

0 0 vote Article Rating