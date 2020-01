Lecce e Udinese K.O, Sampdoria-Sassuolo finisce in pareggio. E rimangono tutte sotto la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Erano tre i match in programma alle 15 per la 21^ giornata di Serie A. Al Bentegodi il Verona ha battuto 3-0 il Lecce grazie ai gol di Dawidowicz, Pessina e Pazzini, mentre al Tardini il Parma si è liberato con lo stesso risultato dell’Udinese (Gagliolo, Kulusevski). Infine, in attesa di Roma-Lazio alle 18 e Napoli-Juventus stasera, Sampdoria-Sassuolo è finita con uno 0-0 avaro di emozioni.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 45, Atalanta, Roma 38, Milan, Cagliari, Parma 31, Verona 29, Bologna, Torino 27, Fiorentina 25, Napoli, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Brescia, Spal, Genoa 15.