Lech Poznan, dallo stesso modulo della Fiorentina ad una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul Lech Poznan, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. La compagine polacca dell’olandese John van den Brom, che si affida al 4-2-3-1 come Italiano, è per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di una competizione Uefa, dopo aver eliminato agevolmente gli svedesi del Djurgarden.

E’ terzo in campionato ad una vita di distanza però (18 punti) dalla capolista Rakow ed ha nel centravanti Ishak (passaggio fugace a Cosenza in Serie B 2013-14) il capocannoniere con 19 gol in stagione e nell’esterno offensivo Skoras (13 gol finora) l’altro elemento di spicco, mentre una “vera” vecchia conoscenza del nostro calcio è il difensore centrale Bartosz Salamon, che ha giocato in Italia dal 2008 al 2021 vestendo le maglie di Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Spal e Frosinone.