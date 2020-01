Lega: “Il Franchi rappresenta la storia di Firenze. E’ giusto che Commisso…”

Dopo le ultime novità sul nuovo stadio promesso da Rocco Commisso alla Fiorentina, e la rotta che sta prendendo la situazione, la Lega quest’oggi ha voluto esprimere la propria soddisfazione. Questo pomeriggio Alessandro Scipioni, segretario Provinciale, e Federico Bussolin, Capogruppo del Carroccio a Palazzo Vecchio hanno pubblicato una nota esprimendo il loro sollievo per la decisione di riprendere in considerazione il restyling del Franchi. Queste le parole: “Finalmente la soluzione che avevamo avanzato, quella del restyling del Franchi, sta diventando ben più che una speranza. Dinanzi alla scelta politica di Nardella di abbandonare il Franchi, che rappresenta un simbolo per la città, vi è invece la scelta intelligente del Patron Commisso di ripensare il restyling dello stesso Franchi in una misura meno impattante. Il Franchi rappresenta la storia della Fiorentina e di Firenze, non merita di essere abbandonato come il Flaminio.

Restiamo dunque fiduciosi e certi che la Lega farà la sua parte, richiedendo sviluppi infrastrutturali per Campo di Marte capaci sostenere il nuovo Stadio”.