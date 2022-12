Lega Serie A, stavolta l’assemblea c’è: unica in videocall… la Fiorentina. Ecco i temi

Stavolta, è cominciata l’assemblea di Lega Serie A, in un clima non particolarmente sereno fra i vari club, come riporta Tuttomercatoweb.com. Dopo ciò che è accaduto lo scorso 22 novembre, adesso si è sbloccato l’inizio. Tutti i club sono presenti, anche la Fiorentina, che però è l’unica in videocall.

Tra i temi trattati in data odierna, come come la verifica dei poteri o il sostegno della Lega Ucraina, vi è l’elezione di un Consigliere di Lega non-dipendente. La principale candidata al ruolo è Rebecca Corsi, figlia del presidente dell’Empoli Fabrizio. Improbabile l’elezione oggi, servono 11 voti.