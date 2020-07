L’Eibar intanto “strappa” il prolungamento di Cristoforo alla Fiorentina: c’è in ballo il riscatto definitivo

Passato in prestito all’Eibar a gennaio, Sebastian Cristoforo nelle ultime ore ha rinnovato ufficialmente con il club spagnolo fino al termine della stagione. C’erano pochi dubbi su questo ma mancava l’atto a sancire la sua permanenza per almeno altri due mesi. Un tempo decisivo dato che il suo riscatto obbligatorio scatterà in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze: per il momento l’uruguaiano ne ha saltata solo una, giocandone cinque da titolare e subentrando nelle altre.

