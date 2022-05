L’Eintracht Francoforte vince l’Europa League battendo ai rigori i Rangers. Decisivo l’errore di un ex Juventus, delusione “a distanza” per Hagi

Questa sera a Siviglia si è giocata la finale di Europa League, che vedeva di fronte Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow. La partita è finita 1-1 con i gol di Aribo per gli scozzesi e Borrè per i tedeschi, così che sono serviti i supplementari e anche i rigori per decretare la vincitrice.

La lotteria dei tiri dal dischetto ha premiato l’Eintracht, che è stato perfetto segnandone cinque su cinque. Decisivo l’errore dell’ex Juventus Aaron Ramsey, che si è fatto parare il rigore condannando i Rangers. Delusione anche per l’ex Fiorentina Ianis Hagi, che però oggi non era neanche convocato a causa di un infortunio.